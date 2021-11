Neue „Überspanner‟ leuchten in der Fußgängerzone Wismars

Wismar : Altstadt |

In den Altstadtstraßen nahe des Marktplatzes leuchten neuerdings einzigartige so genannte „Überspanner‟ zwischen den Fassaden der Giebelhäuser.

Lichtplaner und Produktdesigner der Hochschule Wismar entwarfen die neue Beleuchtung der Vorweihnachtszeit eigens für die Hansestadt.Insgesamt hängen in der Fußgängerzone zehn Überspanner mit und sieben ohne Stern.Die anspruchsvollen, aber doch schlichten Sterne ergänzen die halben Sterne aus Metall, die schon 2018 an den Kandelabern angebracht wurden.Einwohner und Stadtbesucher können sich nun wieder an einer vollständigen Weihnachtsbeleuchtung erfreuen.November 2021, Helmut Kuzina