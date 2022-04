Frühlingsflair in Wismars Altstadtquartieren

Wismar : Altstadt |

Die Hansestadt befindet sich im Frühlingsmodus, der sich am besten bei einem Bummel durch die Altstadtquartiere wahrnehmen lässt.

Tipps:

Es bietet sich auch an, auf den schönsten Plätzen draußen zu sitzen und die Frühlingsatmosphäre zu genießen.Inmitten des Altstadtquartiers um die wiederaufgebaute Georgenkirche gibt es aus den blühenden Gärten den herrlichen Blick auf die Südseite des Sakralbaus.In der kleinen Parkanlage vor dem historischen Fürstenhof, heute ein Gerichtsgebäude, verbreiten die Frühlingsblumen ein stimmungsvolles Ambiente.Vor der Fritz-Reuter-Schule am Altstadtrand sorgen die Felsenbirnen für eine zauberhafte Frühlingskulisse.Um voll in der Frühlingssonne zu entspannen, dazu bieten sich die Außenterrassen der gastronomischen Betriebe an.April 2022, Helmut Kuzina