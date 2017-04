Blütenzauber im Bürgerpark Wismar

Wismar : Bürgerpark |

Wenn die Japanischen Blütenkirschen (Prunus serrulata) blühen, legt sich ein kleiner Blütenzauber über den Bürgerpark in Wismar. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts wurde im Köppernitztal ein Park angelegt. Lange wurde das Gelände dann militärisch genutzt. Zur Landesgartenschau 2002 bekam der Bürgerpark schließlich sein heutiges Aussehen. Zentrales Element ist der Paradiesgarten in der Mitte des Parks mit seinen verschiedenen Themenbereichen.

Jetzt im Frühjahr wird der Paradiesgarten von den üppigen Blüten der Kirschen umrahmt. Einen besonders schönen Blick auf diese Blütenpracht könnt ihr vom 28 m hohen Aussichtsturm erhaschen. Der ist allerdings nichts für schwache Nerven: Um ein Stahlrohr schlängeln sich Treppen und Podeste bis zur Aussichtsplattform in luftiger Höhe. Und bei Wind fangen diese Treppen auch an, leicht zu schwanken.Doch der Blick auf die prächtigen Japanischen Blütenkirschen ist von unten ebenso schön. Und als der Wind durch die Baumkronen streift, rieseln die ersten Blütenblätter wie Schneeflöckchen auf uns herab. In den Beeten sind noch Frühblüher wie Perlhyazinthen und Küchenschelle zu entdecken. Vom Trubel, der hier während der Landesgartenschau geherrscht haben muss, ist bei unserem Besuch nichts zu spüren. Vereinzelt sind Spaziergänger im Park unterwegs und genießen wie wir die Ruhe und die herrlichen Ausblicke. Der Bürgerpark in Wismar ist für mich ein echter Geheimtipp für Besucher der schönen Hansestadt, die nach Kultur an jeder Ecke einfach mal die Seele baumeln lassen möchten.