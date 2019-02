Wegen der Souvenirjäger: Nur aufgemaltes Schild „Tittentasterstraße“

Wismar : Marktplatz |

Ein beliebtes Fotomotiv ist in Wismar der Hinweis mit der leicht anstößigen Bezeichnung „Tittentasterstraße“. Der Name stammt aus der Zeit, als ein schmaler Durchgang vom Marktplatz zur Diebstraße führte, der so eng war, dass sich zwei Vorbeikommende beinahe berührten.

Nach dem Umbau des Hotels Stadt Hamburg hatte die Hansestadt am 5 Juli 1995 an der Fassade das Schild mit dem Namen „Tittentasterstraße“ anbringen lassen. Doch nach zwei Tagen hatten Souvenirjäger das Straßenschild mitgehen lassen.Das letzte „diebstahlsicher angebrachte“ Straßenschild wurde 2016 gestohlen. Seither ist der Straßenname am Hotel Stadt Hamburg nur aufgemalt.Februar 2019, Helmut Kuzina