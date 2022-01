Wismar : Am Klingenberg |

Das Tiefdruckgebiet vertreibt mit seinen stürmischen Böen Regenwolken, Seenebel und -dunst und gibt die Aussicht auf die Wismarbucht zwischen dem Festland und der Insel Poel frei.

Am Horizont ist sogar vom Klingenberg am westlichen Stadtrand die offene Ostsee zu sehen.Die bunten Finnhütten der Kleingartenanlage setzen auf den Landschaftsbildern einen hübschen Akzent in der Küstenregion Nordwestmecklenburgs.Januar 2022, Helmut Kuzina