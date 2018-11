Wismar : Alter Hafen |

In einer aufwändigen Bergungsaktion ist der vor eineinhalb Wochen untergegangene Fischkutter gehoben worden. An der Kaikante steht noch der Mobilkran, der den alten Verkaufskutter langsam wieder an die Wasseroberfläche holte. Mit Luft gefüllte Hebesäcke sichern das beschädigte Holzschiff.

Der Eigentümer will den Kutter notdürftig reparieren und in die Werft schleppen lassen. Nach der Herrichtung sollen darauf künftig wieder Fischbrötchen verkauft werden.November 2018, Helmut Kuzina