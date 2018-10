An der Wismarbucht: Gefahren durch Treibholz

Wismar : Wendorf |

Die in der Ostseebucht treibenden Holzstämme bilden durchaus eine größere Gefahr für Wassersportler. Am Strand von Wendorf wurden jetzt in einem Bereich von ein paar hundert Metern mehrere Baumstämme angespült.

Wenn Frachtschiffe mehrere Güter, vor allem Baumstämme, verlieren, erhöht sich das Kollisionsrisiko für Segelboote und Motoryachten erheblich.Kollisionen mit Treibholz führen zu größeren Problemen, weil die Hindernisse kaum auf der Wasserfläche auszumachen sind.Oktober 2018, Helmut Kuzina