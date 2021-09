Anzeige

Kostenexplosion bei China-Importen von Waren aller Art

Hamburg: Hafen | Werden einige Preise in Kürze explodieren?



Ein kompetentes Unternehmen der Spielwarenindustrie spricht Heute in einem Rundschreiben an den Handel von einer drakonischen Kostensteigerung der China-Importe!



Die Versandkosten China/Deutschland sind in kürzester Zeit von 3.000 auf 13.000 €uro gestiegen!



Wie ich vor Jahren hörte wäre bei einigen Produkten die Fracht immer schon teurer wie der Wareneinkauf gewesen so können wir uns denken was das bedeutet!



Dazu Preissteigerungen bei Löhnben und Rohstoffen international?



Komm,entar von Volker Dau:



Jetzt rächt sich wohl immer mehr die Auskagerung von Produktion in Billigländer und Abhängigkeit von Entwicklungen dort und im i9nternationalen Frachtwesen?

