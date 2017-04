Sonntagsführung auf dem Museumshof Winsen - Niedersächsisches Bauernhaus und christliche Tradition

Winsen (Aller) : Museumshof Winsen |

Der Winser Heimatverein lädt am Sonntag, den 30. April 2017 um 11:30 Uhr und um 15:00 Uhr zu einer Führung in der Sonderausstellung in „Dat groode Hus“ auf dem Museumshof ein. Wie sah die Lebenssituation in den traditionellen ländlichen Fachwerkhäusern der Region aus und wie wurde der christliche Glaube am und im Haus sichtbar? Unter dieser Überschrift hat der Arbeitskreis "Sammlung und Archiv" den Fundus des Museums durchsucht und dabei Interessantes, Bedenkenswertes und Aufschlussreiches gefunden.

Bei der Sonntagsführung werden Tauf- und Hochzeitskleider, Konfirmationsurkunden, handgefertigte Haussegen, Gesangbücher, Bibeln mit Widmungen und Fotos von Hausbalken mit christlichen Inschriften von Winser Bauernhäusern gezeigt. Heiner Schönknecht ruft bei seiner Führung durch die Ausstellung bei älteren Besuchern Erinnerungen wach und regt jüngere Besucher zu Fragen an.Der Museumseintritt (einschl. Museumshof) beträgt 3 €. Die Führung ist kostenlos.Das Restaurant-Café Kalandstube ist von 12:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.(Quelle: Winser Heimatverein)