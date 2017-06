Plattdütsche Kark und Sonntagsführung „Die Fachwerkhäuser der Südheide“ auf dem Museumshof Winsen

Der Winser Heimatverein lädt am Sonntag, den 18. Juni 2017 um 11:00 Uhr zur plattdütschen Kark up’n Winser Museumshoff ein. Mirco Kühne, Pastor der ev.-luth. St. Johannes-der-Täufer Kirchengemeinde Winsen (Aller), gestaltet den Gottesdienst am Sonntag vor den Schulferien unter freiem Himmel. Bei schlechtem Wetter kann in „Dat groode Hus“ umgezogen werden. Die musikalische Begleitung übernimmt der Posaunenchor unter der Leitung von Joachim Treviranus.

Um 13:00 Uhr lässt Bernd Harding bei der Sonntagsführung "Die Fachwerkhäuser der Südheide" das Leben in den alten Fachwerkhäusern der Region lebendig werden. Die historischen Zweiständerhäuser boten Schutz, Wohn-, Wirtschafts- und Lagerflächen, aber einfach war das Leben in früheren Jahrhunderten keineswegs. Der Anbau der Nahrungsmittel auf den sandigen Böden der Heide war beschwerlich. Nahrung wurde vor allem zum Ende des Winters häufig knapp.Was kam auf den täglichen Tisch, was gab es an Festtagen, welche kulinarischen Vorlieben sind aus jener Zeit bekannt und welche technischen Hilfsmittel zur Nahrungsherstellung standen zur Verfügung? Was geschah im Jahr 1816, dem „Jahr ohne Sommer“? Und wie stand es um die ärztliche Versorgung bei Krankheiten oder Unfällen? Welche Behandlungsmethoden standen zur Verfügung?Die Führung ist kostenlos, der Eintritt für den Museumshof beträgt 3 Euro für Erwachsene, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt, Jugendliche zahlen 1 Euro. Treffpunkt ist an der Kasse im Museumsladen. Das Museum ist von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet (Einlass bis 17:00 Uhr), die „Kalandstube“ ab 12:00 Uhr.(Quelle Text: Winser Heimatverein e.V.)