Oldtimertreffen auf dem Museumshof WInsen

Der Winser Heimatverein lädt am 24.09.2017 von 11:00 bis 16:00 Uhr zum traditionellen Oldtimertreffen auf den Museumshof ein. Inmitten historischer Fachwerkgebäude treffen sich Liebhaber von Oldtimern und zeigen den Besuchern ihre Schätzchen, die mindestens 30 Jahre alt sind, oft aber auch schon viel länger ihren Dienst tun,

Außerdem sind „Zwerge“ zu Gast im Grooden Hus. Zahlreiche ausgewählte Exponate in der Ausstellung belegen die Existenz von Zwergen in vielen Bereichen: Wir finden sie in unseren Gärten, in Sagen und Märchen wie bei den Brüdern Grimm und sie werben für Produkte wie Tiefkühlerbsen oder Hustenbonbons. Schließlich haben sie ein positives Image und gelten als schlau, weise und hilfsbereit.Auf dem Gelände gibt es Getränke und Gegrilltes. Das Museum ist an diesem Tag bis 18:00 Uhr geöffnet. Ebenso wie das Café-Restaurant Kalandstube, das Eintopf und Kaffee und Kuchen auch auf dem Museumshof anbietet.Für die musikalische Unterhaltung während des Oldtimertreffens sorgen SixtyEmotions. Ulli Haake und Dieter Paulick spielen Stücke aus den 1960er-Jahren.Der Heimatverein organisiert das Treffen in Zusammenarbeit mit der Tourismus-Information Winsen, dem Motor-Sport-Club Celle und AutoTeile Thimm.(Text und Foto: Winser Heimatverein e.V.)