Kerzenlicht, Kekse und Kunsthandwerk - Winser Heimatverein lädt zum Advent auf den Museumshof ein

Winsen (Aller) : Museumshof Winsen

Alle Jahre wieder am ersten Adventswochenende findet in und um „Dat groode Hus“ auf dem Winser Museumshof der Kunsthandwerkermarkt statt. In den Fachwerkräumen des historischen Gebäudes sind Bienenwachskerzen, Leinenstoffe und Schmuck ausgebreitet und der Duft von Seifen, Lederarbeiten und Blumenschmuck zieht bis ins obere Stockwerk. Dort warten filigrane Porzellanmalereien, Textilkunst, Karten, Geschenkkästchen oder handbemalte Weihnachtsbaumkugeln auf Interessenten.

Im Treppenspeicher nebenan entstehen Spekulatiuskekse auf einer historischen Prägemaschine, Im Obergeschoss des Kalandhofes werden antiquarische Bücher angeboten und im Kutschenhaus Liköre, Marmeladen und Chutneys. Hier arbeiten auch die Spinn- und Webfrauen an alten Webstühlen und Spinnrädern. Der Museumsladen bietet Produkte der Region, Kochbücher und Spielsachen an.Während im Grooden Hus selbst gebackene Kekse zu bekommen sind, wird auf der Fläche davor Apfelpunsch über dem Lagerfeuer gebraut. Dabei kann man zuschauen, wie Glas verziert wird. Zum ersten Mal zu Gast ist ein Stand mit Crêpes und Schmalzkuchen. Das Café-Restaurant Kalandstube ist am Wochenende ebenfalls geöffnet.Bevor die beiden Tage ausklingen, beginnt jeweils um 17.30 Uhr das gemeinsame Adventsliedersingen mit Ausstellern und Besuchern vor dem brennenden Kamin und dem geschmückten Tannenbaum.Der Kunsthandwerkermarkt ist am 02. und 03. Dezember jeweils von 11:00 bis 18:00 Uhr für Besucher geöffnet.(Quelle: Winser Heimatverein e.V.)