Führung auf dem Museumshof Winsen zum Internationalen Museumstag

Der Winser Heimatverein e.V. lädt am Sonntag, den 21. Mai 2017 anläßlich des Internationalen Museumstages um 11:30 Uhr und 15:00 Uhr zu Führungen auf dem Museumshof ein.

In der aktuellen Sonderausstellung „Niedersächsisches Bauernhaus und christliche Tradition“ beschäftigt sich Heiner Schönknecht auf anschauliche Weise mit der Frage, wie die Lebenssituation in den traditionellen ländlichen Fachwerkhäusern der Region aussah und wie der christliche Glaube am und im Haus sichtbar wurde. Aus dem Sammlungsbestand des Museums stammen Tauf- und Hochzeitskleider, Konfirmationsurkunden, handgefertigte Haussegen, Gesangbücher oder Bibeln mit Widmungen. Fotos von Hausbalken mit christlichen Inschriften von Winser Bauernhäusern ergänzen die Schau.Die Führungen in „Dat groode Hus“, Brauckmanns Kerkstieg 6, sind kostenlos, es wird nur der Museumseintritt erhoben.(Quelle: Winser Heimatverein e.V.)