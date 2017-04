Ausflugstipp: 66. Backtag auf dem Museumshof in Winsen an der Aller

Winsen (Aller) : Museumshof Winsen |

Der Winser Heimatverein lädt am 01. Mai 2017 von 11:00 bis 18:00 auf den Museumshof an Brauckmanns Kerkstieg zum traditionellen Backtag ein. Schon Tage vorher heizen die Bäcker den Steinofen an und backen Museumsbrot, bis schließlich am 01. Mai die süßen Semmel und der traditionelle Butterkuchen frisch aus dem Ofen kommen. Um 14 Uhr beginnt der Verkauf dieser Leckereien. Dazu gibt es Kaffee, kalte Getränke oder mit Schmalz und Wurst belegte Scheiben Museumsbrot.

Im Bauernhaus von 1653 werden am Nachmittag über dem offenen Feuer im Flett im eisernen Waffeleisen Buchweizenwaffeln gebacken und mit Schmand und Kronsbeeren angeboten. Besucher können dem Arbeitskreis Spinnen und Weben bei seiner Arbeit oder den Flößern beim Schmieden zuschauen. In „Dat groode Hus“ begibt sich die neu eröffnete Ausstellung des Arbeitskreises Sammlung und Archiv auf Spurensuche nach christlichen Traditionen in den bäuerlichen Fachwerkhäusern der Region. Nachmittags ist die Volkstanzgruppe aus Wohlde wieder zu Gast, und für die musikalische Unterhaltung sorgen die Celler Knappen. Der Eintritt auf den Museumshof ist an diesem Tag frei.(Quelle: Winser Heimatverein e.V.)