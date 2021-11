Kirmes 2021 - Frühschoppen und Gottesdienst

Am Samstag war zum ersten mal ein Gottesdienst vor dem Frühschoppen. Während des Frühschoppens wurden auch die neuen Kirmesmitglieder getauft.Unter normalen Verhältnissen ist der Gottesdienst am Samstag in der Kirche und der Frühschoppen am Sonntag nach dem Kirmesumzug im großen Festzelt.