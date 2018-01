"ROSE NEU - die Neurose" am 03.02.18 im Gasthaus Saxenhammer

Windach : Saxenhammer |

am 03.02.2018 gastiert die Musikkabarettistin "ROSE NEU - die Neurose" im

Gasthaus Saxenhammer in Hechenwang (bei Windach).

Einlass: Ab 18 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Karten zu 15,-- Euro unter: 08806-7036



Mit gnadenlos-köstlichen Parodien, Liedern und Szenen beweist ROSE NEU,

dass "Normal-Sein" nicht unbedingt das Beste sein muss.



Und: Die ausgebildete Sängerin und Kabarettistin singt Chansons

- da könnte es Rosen regnen!



Bei ROSE NEU kann man auf so manche unterhaltsame Überraschung

gefasst sein!



Herzlich Willkommen!