Öffentliche Lesungen- "Und eisig weht der kalte Wind" von Ricardo-Lenzi Laubinger

Dieses Buch erzählt die absolute Wahrheit!

Dieses Buch soll keine Anklage der heute lebenden Menschen sein!

Vielleicht haben Sie, Ihre Organisation- oder Ihr Verein, auch Interesse daran eine solche Lese-Veranstaltung zusammen mit der Sinti-Union Hessen e.V. in Ihrer Stadt durchzuführen. Dann melden Sie sich bei uns unter sintiunion-hessen@t-online.de

Es ist die Geschichte der Familie Weiss / Laubinger zwischen 1925 bis 2017 und erzählt wie die Mutter der Verfassers als älterstes von 8 Kindern; mit 14- Jahren am 16. Mai 1940 zusammen mit ihrer Familie und weiteren über 60- Verwandten von den Nazis verhaftet und in die Konzentrationslager nach Polen verschleppt wurden. Sie wurde nach 59- grausamen Monaten in verschiedenen KZ von den Alliierten befreit, war aber die Einzige von ihrer Familie und Angehörigen, die diese Zeit in der Hölle überlebt hat. Aber sie war alleine!Nach der Lesung findet eine Besprechung statt, in der das Publikum Fragen an den Autor des Buches stellen kann.Aber eine Aufklärung darüber was damals wirklich mit der deutschen Minderheit der Sinti gemacht wurde! Denn die jungen Leute von heute- sind die Zukunft unseres Landes- und die Zukunft unserer Kinder- und nur wer weiß, was damals wirklich geschehen ist, kann verhindern das so etwas wieder geschieht!