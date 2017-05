Die Unfassbaren

Wiesbaden : Thalhaus |

Regeln der Physik oder der Mathematik?

Diese Gesetzte können Sie am 16.11.2017 getrost vergessen.



Zu Gast sind die die zwei jungen Nachwuchskünstler Ben David und Christo im Thalhaus Wiesbaden. Beide zählen zu den renommiertesten Zauberern und Hypnotiseuren ihrer Generation.



Sie präsentieren mal gemeinsam, mal im Solo Zauberkunst, außergewöhnliche Erfahrungen und charmantes Entertainment.



Christo macht die Besucher zu den Stars des Abends und lässt sie Dinge erleben, die sie selbst nicht für möglich gehalten hätten. Mit seiner Hypnoseshow reißt er schon durch die ganze Welt und gastierte zu letzt in den Vereinigten Staaten von Amerika.



Der preisgekrönte Magier Ben David verbindet in seiner neuen und modernen Zauberkunst Illusion mit jeder Menge Comedy.

Für beide gemeinsam gilt: einfach unfassbar!



Ihre atemberaubende Darbietung von Showhypnose und Magie ist in dieser Kombination einzigartig und einmalig in Europa: Entertainment auf höchstem Niveau.



Beide Künstler sind mehrfach ausgezeichnet und bekannt aus Radio und TV.



2018 wird sie eine ausgeprägte Showtour nach Dortmund, München, Berlin, Hamburg, London, Djerba (Tunesien) und in die Staaten führen wird.