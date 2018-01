ALTE WOLLKNÄUELE & STRICKRESTE

bringe sie nach Mannheim am 6.1.2018 zur Neujahrsempfang-Ausstellung in Rosengarten, Stand 43.Ich nehme die Wolle mit Freude entgegen und verarbeite sie während einer Performance.Da diesmal im Rosengarten 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert wird, stelle ich eine meiner Arbeiten vor, die mit dem Frauenthema verbunden ist: Die Performance „WegStricken“ aus dem Jahr 2003 werde ich in Mannheim wieder aufleben lassen.Es geht um das Stricken, eine Art der Handarbeit, die viele Jahrhunderte lang als eine reine Frauenbeschäftigung galt. Meine Performance thematisiert die Verwendung dieser handwerklichen Technik für das Abreagieren und Dokumentieren von den alltäglichen Prozessen, und nicht für die Herstellung der nützlichen Dinge, wie zum Beispiel Socken oder Pullover. Damit knüpfe ich an alle Veränderungen der Rolle der Frau in der Gesellschaft an, die die deutsche Frauenbewegung seit einhundert Jahren durchsetzt.