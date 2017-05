Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Wiesbaden 2017

Da der Sonntag als Ruhetag gilt, an dem viele Menschen zum beten in die Kirche gehen, haben Geschäfte wie beispielsweise Modeläden, Kaufhäuser, Supermärkte oder Baumärkte, außer Tankstellen und Bäckereien, für gewöhnlich geschlossen. Es gibt jedoch auch 2017 wieder mal Ausnahmen in Wiesbaden, nämlich die verkaufsoffenen Sonntage.



An einem Sonntag shoppen gehen? Unvorstellbar in Deutschland! Da ist der verkaufsoffene Sonntag, eine tolle Gelegenheit für Berufstätige, um den Tag mit der Familie in der Stadt zu verbringen. Da der Anlass nicht gesetzlich festgeschrieben ist, können die Geschäfte selbst entscheiden, ob sie öffnen wollen oder nicht. Die Läden haben dann meist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Normalerweise ist es den Shops, wie beispielsweise Modeläden, Baumärkte, Supermärkte oder Kaufhäuser, außer Tankstellen und Bäckereien, untersagt sonntags zu öffnen. Die verkaufsoffenen Sonntage, sind da eine Ausnahme. Hat ja auch für die Geschäftsinhaber einen Vorteil. Sie erwirtschaften meist einen drei- bis fünfmal höheren Umsatz als sonst. In Wiesbaden gibt es noch einen verkaufsoffenen Sonntag für dieses Jahr. Der Termin zum shoppen, ist am 24. September 2017.