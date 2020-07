Flohmarkt Sonntag am Solarpark

Wetzlar : Solarpark |

S O N N T A G S Flohmark am Solarpark in Wetzlar, zusätzlich zu dem beliebten Samstagsmarkt findet der Markt nun auch an diesem Sonntag statt unter Corona Auflagen.



Alle Infos zu Anmeldung, Auflagen usw. finden Sie online auf www.Alpha-Events.org