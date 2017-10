Flohmarkt am Globus BAUMARKT in Wetzlar

Wetzlar : Globus Baumarkt |

FLOHMARKT am Globus Baumarkt, Altenberger Str. 24, 35576 Wetzlar am Sonntag 22.10. von 8-15 Uhr. Platzvergabe von 6-8 Uhr. JEDER kanno hne Anmeldung teilnehmen. Zufahrt nur über Altenbergerstraße! !



ALLE Infos auf www.Alpha-Events.org



PS: JEDEN Samstag Flohmarkt am Solarpark in Wetzlar von 8-14 uhr. Überdacht & beleuchtet für nur 15€/Stand bis 4m inkl. Auto!