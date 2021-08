Wann wird es endlich Sommer in Deutschland - Wie war das noch mit dem Tag des Siebenschläfers?

Kommt der Sommer gar nicht mehr in die Gänge. Macht der Tag des Siebenschläfers seinem Namen alle Ehre



Mit Sommerwetter ist auch in den kommenden Tagen in Deutschland nicht zu rechnen. Stattdesen gebe es viele Wolken und immer wieder Schauer oder Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

"Irgendwie will der Sommer nicht richtig in die Gänge kommen."

Bauernregeln zum Tag des Siebenschläfers:

Aktuell ist dafür das Tief "Iolaos" mit Kern über den Britischen Inseln verantwortlich.Hoffnung auf stabileres und wärmeres Wetter besteht laut DWD ab Mittwoch. Dann werde es im ganzen Land sonniger, mit Temperaturen von bis 30 Grad."Oh"... Das würde ja wieder mal passen, also das mit den, bezüglich Siebenschläfertag und so! Wir erinnern uns noch an die Wetterlage vom 27. Juni, der Tag des Siebenschläfers? Der Tag der laut meherefür das Nachfolgende Wetter ausschlaggebend sein könnte. So wie ich mich erinnern kann, war es an diesem Tag wechselhaft, genauso wie in den darauffolgenden Wochen. Vom 27. Juni, sieben Wochen weiter gerechnet, da kämen wir ja auf den 15. August, also von daher könnte die Wettervorhersage des DWD schon Hoffnung erwecken."Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag""Wenn's am Siebenschläfertag gießt, sieben Wochen Regen fließt""Scheint am Siebenschläfertag Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne"