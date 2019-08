Sonnensturm soll die Erde treffen - Ist die Menschheit in Gefahr?

Gefahr aus dem All!

Sonnensturm rast diese Woche auf die Erde zu.

Wird uns das Erdmagnetfeld und die Erdatmosphäre ausreichend schützen?Laut Medienberichten soll ein Sonnensturm in dieser Woche die Erde treffen. Berechnungen zufolge soll der Sonnensturm am 5. oder 6. August 2019 auf die Erdatmosphäre eintreffen.In der Sonnenatmosphäre hat sich ein sanduhrförmiges Loch aufgetan und spuckt Sonnenwinde ins All, dieses sanduhrförmiges Loch soll nach Medienangaben der Erde zugewandt sein.Allerdings soll der Sonnensturm wahrscheinlich nur die unterste Warnstufe erreichen.Zwischenfälle sind aber nicht ausgeschlossen, heißt es. Elektrische Geräte, Rundfunk und Mobilfunknetze könnten gestört werden, oder Stromnetze komplett ausfallen. Auch Satelliten könnten in Mitleidenschaft gezogen werden.