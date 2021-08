Corona, Wasser, Feuer, Explosion, Dürre, Hitze, ... und nun ein neues Problem

Allein die katastrophalen und traurigen Ereignisse der letzten Tage, oder so wie die Meldung vom - Do. 05.08.2021, geben Aufschluss, zeigen jedem von uns deutlich die Probleme, die durch bauliche- oder Klima- bzw. wettertechnische Einflüsse entstehen können.Wieder ein Beispiel, die folgende Nachricht:

Französischer Ort Cour-Cheverny: Dürre treibt Risse in Wohnhäuser

Quelle: ZDFtext Nachrichten Do. 05.08.2021Die zunehmende Dürre der vergangenen Jahre beschert den Einwohnern der französischen Ortschaft Cour-Cheverny in der Weinbauregion Loire ein ganz neues Problem. Auf dem ausgetrockneten Lehmboden sacken die Häuser ab und werden von Rissen durchzogen, berichtete "Le Parisien".Waren demnach 2015 erst 30 Häuser in dem 2.900- Einwohner-Ort betroffen, so seien es nun 270 Häuser. Auf die Hausbesitzer kommen Sanierungskosten von bis zu 100.000 Euro zu, mit Stützpfeilern wurden Mauern provisorisch abgesichert.