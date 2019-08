"Corina" schleust feuchtheiße Luft ein

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes muss deshalb an vielen Orten Deutschlands mit einer starken Wärmebelastung gerechnet werden. Bei den zur Zeit anliegenden Temperaturen von 29 bis 35 Grad und der zugleich hohen Luftfeuchtigkeit, werden diese Temperaturen, bzw. das vorherrschende Klima als unangehmer wahrgenommen, als die sogenannte trockene Hitze, die wir noch aus den zurückliegenden Tagen kennen.Laut DWD Prognose gibt es am Dienstag, wie auch schon an diesem Montag, verbreitet einzelne Schauer und Gewitter.