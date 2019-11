Verbraucherschützer warnen: Nummer des Stromzählers nicht am Telefon verraten

Keine Daten am Telefon preisgeben.

(Quelle: Newsletter 27.11.2019 kostenlose-urteile.de)Mit Daten sollte man sorgsam umgehen, raten Verbraucherschützer allgemein.Dazu gehören auch Nummer und Stand des Stromzählers. Denn wer Name, Adresse sowie Zählernummer und - stand eines Haushalts kennt, kann den Wechsel des Strom- oder Gasanbieters in die Wege leiten, warnt die Verbraucherzentrale Bremen. Was in diesem Fall dann passiert und wie Sie diesen nicht gewollten Anbieterwechsel wieder abwenden können, lesen Sie hier: