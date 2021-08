Pflanzverpflichtung

Um das Klima in der Stadt zu verbessern, müssen Häuslebauer in Berlinab Januar 2024 ein Fünftel ihres Grundsstücks begrünen. Geht das nicht, sollen sich diePflanzen an der Fassade entlangranken oder auf dem Dach.Quelle: Zeitschrift der Funke Medien Gruppe, August 2021