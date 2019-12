Ein Gurken-Thema - Die Folien-Verpackung der Schlangengurke, heute eine Auslegungssache.



Meine Folie hält mich frisch & knackig! - Weniger Lebensmittelverschwendung.

Es ist noch gar nicht so lange her, wo die Gurke ein Thema war, gerade was deren Verpackung anging, der Folien-Verpackung.Die Folienverpackung der Schlangengurke vom Händler löste bei den Verbrauchern hitzige Diskussionen aus. Die Gemüter waren geteilter Meinung. Wie der heutige Einkauf beweist, sind die Händler zu einem Ergebnis gekommen. Anscheinend haben sie Meinungen und das Kaufverhalten der Verbraucher ausgewertet.Die Folienverpackung hat anscheinend gesiegt. Die Argumentation: Meine Folie hält mich frisch & knackig, den Verbraucher überzeugt!