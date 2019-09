Fahrradfahren fördern - Freies Parken für Fahrräder

In Angelegenheit "Fahrrad" waren die Niederländer uns schon immer eine Radlänge voraus.Sie wissen anscheinend besser, wie man Menschen mobilisiert.Aktuell wird in Doetinchem eine Gemeinde im Gelderland (NL) sogar ein Holzfahrradweg auf Holzstelzen gebaut, sodass die Radfahrer die Gemeinde Doetinchem (NL) umfahren können, teilweise führt dieser Radweg durch ein Waldgebiet. Ich meine, so wie ich mich erinnern kann, soll es sogar ein Radfernweg werden.Um präzise Angaben zu machen, werde ich mir demnächst diese Radweg - Neubaumaßnahme noch einmal genauer ansehen.Hier im Beitrag, vorab schon mal zwei Fotos, die ich beim letzten Besuch, Anfang September, hektisch und im vorbeilaufen mit dem Smarthone erstellen konnte.

"Das setzen der Segel, nicht die Richtung des Windes bestimmt, welchen Weg wir einschlagen."

(Jim Rohn)Vielen Dank, wir lesen uns!