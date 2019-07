Fahrradabstellanlagen - Umweltfreundliche Mobilität, erfordert angepasste Infrastrutur

Das Angebot muss da sein, bevor der Bürger dies einfordert!

Die Gegebenheiten, also die Infrastruktur muss stimmen, dann nimmt der Bürger, Urlaubsgast, Besucher, Fahrradtourist und Pendler das Angebot auch an! Die Leichtigkeit muss gegeben sein, damit überhaupt erst einmal ein Fortbewegungs-Umdenken stattfinden kann.Wenn jemand Bevölkerungsgruppen zum Radeln auffordert und die Infrastruktur ist dem unzureichend angepasst, dann setzt dieser jemand die jenigen einer Gefahr aus!Nachbarländer, wie zum Beispiel die Niederländer, sind uns in Angelegenheit Mobilität, gerade was das Radeln angeht, einige Schritte vorraus!Beitragsfoto: Teilansicht Fahrradabstellanlage Bahnhof Winterswijk (NL)