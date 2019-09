Auf zwei Rädern lebt es sich gefährlich

Mit dem Fahrrad durch die Innenstädte, Dörfer und über die Landwege, erfordert eine besonders erhöhte Aufmerksamkeit!

Zugeparkte Radwege, durch Strauch und Unkräuter eingeengte Radwege, viel zu dicht vorbei fahrende Autos, ungeduldige und unaufmerksame Autofahrer, unsichere, rücksichtslose kreuz und quer fahrende Radfahrer, frei laufende oder an zu langer Leine gehaltene Hunde, Radwegsverlegungen auf Kfz-Fahrbahnen, die sowieso schon viel zu schmal für die heutigen breiten Fahrzeuge sind. Die Kanaldeckel, die sich vor den Radwegsverlegungen im Bereich der Fahrbahn und jetzt durch diese Umlegung im Radfahrbereich befinden, stellen durch die breiten Längstspaltöffnungen eine weitere große Gefahr für die Radfahrer da. Es gibt immer noch genügend Stellen, wo diese Deckel nicht ausgetauscht wurden. Wobei politisch arrangierte Bürger und Fahrradbeauftragte der Stadt, in meinem Beitrag bezogen auf die Stadt Wesel, diese Wege ja auch befahren, zumal diese Zustände schon mehrere Jahre so bestehen, ist es für mich mehr als unbegreiflich, dass diese Gefahrenzustände überhaupt vorzufinden sind.Unfallforscher der Versicherungswirtschaft (UVD) haben jetzt ermittelt, dass die Gefahr, bei einem Unfall zu sterben, auf dem Fahrrad dreieinhalbmal höher ist als im Auto.Ganz zu schweigen von der gesundheitlichen Belastung, die man beim Radfahren ausgesetzt ist, wobei da auch das Radfahren über die Landwege, die überwiegend schmal und unbefestigt und bei länger anhaltender Trockenheit die Umgebung, gerade jetzt auch zur Erntezeit, sich das Radfahren nicht als das Allerbeste erweist! Wege übers Land, die ortskundige Autofahrer gerne für eine schnelle Abkürzung mit rasendem Tempo nutzen, verbergen eine große Gefahr.