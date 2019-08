Wohnungsbau schluckt grüne Lunge

Leicht verständlich: Mehr Wohnungsbau, weniger grüne Landschaften.

Deutschland möchte in Angelegenheit Umwelt und Klimaschutz Vorreiter sein, dennoch breiten sich die Städte immer weiter und höher aus. Besonders die Großstädte wie Hamburg, München, Frankfurt, Berlin, Köln, Düsseldorf und Stuttgart, viele neue Wohnungen wurden dort im letzten Jahr fertig gestellt. Berichten zufolge waren es in Hamburg 58 je 10.000 Einwohner, das ist der höchste Wert unter den sieben Städten mit mehr als 600.000 Einwohnern, wie ein Vergleich örtlicher Statistik ergab. Es folgen München (53), Frankfurt (47), und Berlin (46). Köln lag mit 36 neuen Wohnungen nur knapp über dem bundesweiten Durchschnitt von 35 Einheiten. Düsseldorf (32) und Stuttgartt (30) blieben darunter.Die sogenannte grüne Lunge, von der Mensch und Tier leben, verliert nachweislich täglich an Fläche.Die Partei, die "Linke" haben das anscheinend überhaupt nicht verstanden, bringen Umweltschutz und Wohnungsbau auf einen Nenner, haben irgendwie die Zusammenhänge nicht verstanden und fordern aktuell ein breites Investitionsprogramm von mehr als 120 Milliarden Euro pro Jahr, wohl bemerkt pro Jahr - unter anderem zu Gunsten von mehr sozialen Wohnungsbau und Umweltschutz. Das ergibt sich aus einem Konzept, über das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet.Umweltschutz und ausbreitender, bzw. vermehrter Wohnungsbau, zwei Komponeten die m.E nur schwer, wenn überhaupt miteinander im Einklang zu bringen sind. Nicht kompatibel sind, könnte man auch sagen. Zumindest nicht mit den Gegenheiten der heutigen Architektur, bzw. dem Baustil, der meiner Meinung hinzu noch unzureichend dem Klimaschutz, der Natur und der Umwelt angepasst und deshalb massiv überarbeitungswürdig ist.Aber gut, für die "Linke" anscheinend kein Problem! Gegenfinanzieren möchten die "Linke" das mit der Einführung einer Vermögenssteuer. Anscheinend ist der "Linke" Partei auch hier einiges unbekannt. Angela Merkel hat zum Beispiel gesagt, um nur ein Beispiel zu erwähnen, dass es mit ihr keine Vermögenssteuer geben wird. So lautend auch die Aussagen der CDU/CSU.Mein Fazit: So kann Umweltschutz nicht funktionieren, so wird das niemals etwas werden!