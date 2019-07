Wohnen ist in Deutschland zur sozialen Frage geworden

Neue Mitarbeiter gesucht! Die Bahn geht in die Offensive, will mit bezahlbaren Wohnraum neue Mitarbeiter anwerben!

Viele Unternehmen in Deutschland suchen händeringend qualifizierte Mitarbeiter. Die Bundesbahn möchte den Wohnungsnotstand in Deutschland für sich nutzen und neue Mitarbeiter mit günstigen Unterkünften anlocken."Bezahlbare Mieten sind für unsere Mitarbeiter ein großes Thema geworden", sagte Personalvorstand Martin Seiler der Süddeutschen Zeitung.Die Bahn, der größte deutsche Staatskonzern will deshalb eine Wohnraumoffensive starten, eine Offensive wie, Wohnungen anmieten, Wohn-Belegungsrechte sichern, neuen Wohnraum auf Bahnflächen schaffen usw.