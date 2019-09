Wohnen eine Lebensgrundlage! Aber: Wohnen wird in NRW immer teurer

Wohnen wird in Nordrhein-Westfalen immer teurer und ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen.



Wohnen ist in Deutschland zur sozialen Frage geworden. Der Andrang nach einer bezahlbaren Wohnung hat sich drastisch erhöht.

Für eine mittelklassige Mietwohnung in NRW muss heute tief in die Tasche gegriffen werden.Wohnen zur Miete wird in Deutschland für immer mehr Menschen unbezahlbar. Wenn dafür dreißig und mehr Prozent vom monatlichen Einkommen bezahlt werden muss, dann ist das schon eine hohe Hausnummer.Anscheinend sind die Interessen von Mietern, Vermietern, Aktionären, Investoren oder Großinvestoren zu unterschiedlich und nicht auf einen Nenner zu bringen. Während Mieter in NRW teures wohnen beklagen, zwischen 2018 und 2019 bei Neuvermietungen im Durchschnitt Erhöhungen von 3,7 Prozent hinnehmen mussten, konnten sich Aktionäre die Wohnbau-Aktien im Depot halten freuen und satte Gewinne einfahren, die sich laut Medienberichten in den letzten Jahren sogar verdoppelten.Im Durchschnitt forderten NRW Vermieter je nach Stadt und Wohnlage 5,62 bis 11,02 Euro je Quadratmeter Wohnraum.Die von Politik eingeführte Mietpreisbremse /Mietdeckel scheint da auch eher wirkungslos zu sein.