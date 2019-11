Wie lange wird es dauern, wird es ein drittes Mal geben?

Wie lange wird es wohl dauern, bis er wieder hier in Deutschland ist, Tage, Wochen oder Monate?

Nach "Adam Riese", wäre das jetzt das zweite Mal!

Freitag, 22.11.2019 war den Medien zu entnehmen, dass das illegal nach Deutschland eingereiste libanesische Clan-Mitglied Ibrahim Miri abgeschoben werden darf. Das Bremer Verwaltungsgericht lehnte einen Eilantrag des Inhaftierten ab. Der Clanchef stelle laut Gericht eine Gefahr für die Allgemeinheit in Deutschland dar.Miri wurde von 1989 bis 2014 in Deutschland 19 Mal rechtskräftig verurteilt - unter anderem wegen Raubes schweren Diebstahls, Hehlerei, Unterschlagung und Drogenhandels. Im Juli wurde er in den Libanon abgeschoben.Ende Oktober tauchte er dann wieder in Bremen auf, stellte einen Asylantrag und wurde festgenommen.Heute am Samstag (23.11.2019) war einem Medienbericht zu entnehmen, dass das illegal nach Deutschland eingereiste libanesische Clan-Mitglied Ibrahim Miri auf Grund der gestrigen gerichtlichen Entscheidung in sein Heimatland abgeschoben worden ist.Der mehrfach vorbestrafte Mann ist nach dem Medienbericht zufolge heute morgen gegen 10:00 Uhr von der Bundespolizei an die libanesischen Behörden in Beirut übergeben worden.