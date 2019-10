Was ist bloß mit unseren Behörden los?

Behörden sollen im Kampf gegen kriminelle Clans kooperieren!

"Wenn es gelingt, bundesländerübergreifend und staatenübergreifend zu arbeiten, sind wir schon einen ganzen Schritt weiter", so Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD)

Sieh an, einen ganzen Schritt weiter! Ist das nicht niedlich?

dringend notwendig.

Aus Sicht von Experten ist die nationale und internationale ZusammenarbeitDas betonten Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und der Europol Chef für den Bereich der organisierten Kriminalität, Juri Matti Liukku zu Beginn einer Konferenz über Strategien gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans Berlin, so eine aktuelle Nachricht.Wie ich sie liebe, diese Nachrichten, da würde ich am liebsten gleich wie ein HB-Männchen an die Decke gehen!Was ist eigentlich los, mit unseren Behörden?