Waldbrände bewirken Rekordemissionen

Waldbrände haben in diesem Jahr Kohlenstoff-Emissionen in Rekordhöhe verursacht!

Die halbe Welt diskutiert und verhandelt über die Reduzierung des CO2 Ausstoßes und in verschiedenen Regionen der nördlichen Nordhalbkugel verursachen verheerende Brände Megatonnen CO2.Einem Medienbericht zufolge, haben die verheerenden Waldbrände in verschiedenen Regionen der nördlichen Hemisphäre in diesem Jahr Kohlenstoff - Emissionen in Rekordhöhe verursacht. Laut Copernicus - Atmosphärendienst der EU lag der Kohlenstoff - Ausstoßseit 2003 noch nie so hoch wie im Juli und August dieses Jahres.Laut Schätzungen wurden im Juli weltweit infolge von Bränden 1.258,8 Megatonnen CO2 freigesetzt. Im August waren es sogar 1.384,6 Megatonnen. Auch die Intensität und Dauer der Brände seien außergewöhnlich gewesen, heißt es in dem Medienbericht.Quelle: Einzelne Satzteile ZDFtext Nachrichten Mi. 22.09.2021