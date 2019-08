Vorreiter: ja. Vorbildlich: nein. Deutschland soll "Vorreiter" werden

Deutschland soll Öko-Vorreiter werden!

Und nicht nur da...

Beim Klimaschutz, beim klimaverträglichen Fliegen, bei der Energiewende sowieso, in der Autobranche, beim autonomen Fahren, bei der Migration, überhaupt eigentlich Vorreiter, in alles und allem! Andauernd, unaufhörlich ist dies den Nachrichten zu entnehmen!Wer ist denn in diesem Fall, überhaupt Deutschland, wer ist, bzw. wird da genau angesprochen, bezüglich Vorreiterrolle?Das Volk, also der Verbraucher, der Bürger allgemein, der Unternehmer, die Wirtschaftsbosse, die Industrie, oder sogar die Politiker, die Armen, die Arbeitslosen, die Sozialhilfeempfänger, die Rentner, die Pensionäre, die Schüler, die Studierenden, die Hilfsarbeiter, die Facharbeiter, die Kaufleute, die Geschäftsleute, die Ärzte, der Mittelstand, die Mehrfach-Immobilienbesitzer, die Großgrundbesitzer, die Sparer, die Aktionäre, die Reichen, die Superreichen...,?Ja!, und warum sollen wir, wer auch immer mit "wir" gemeint ist, eigentlich immer die Vorreiter sein, uns damit regelrecht selbst demontieren, während sich andere ungeachtet der Problematik aufbauen und es ganz anders händeln? Salopp ausgedrückt, nicht an einem Strang ziehen!Warum gerade das kleine Land Deutschland, das Land, in dem zum ersten Mal die Millionenmarke geknackt wurde, nach Deutschland wanderten 1,051 Millionen Menschen zu, damit wurde zum ersten Mal die Millionenmarke geknackt. Das Land in dem die Lebenshaltungskosten gravierend angestiegen sind, so wie in keinem anderen Europäischen Land. Das Land in dem sich die Notstände häufen. Berichten zufolge befindet sich Deutschland zur Zeit in einer doppelt misslichen Lage. Hochqualifizierte, die Leistungsträger der Gesellschaft gehen und wenig Gebildete kommen.Also bitte, stellt endlich die Vorreiterrolle ein! Deutschland kann unmöglich alles stemmen!Wir schaffen das nicht, auch nicht wenn das Gegenteil behauptet wird!