Hochtrabende Worte: Unser Planet schwebt in Lebensgefahr!

Nach der Veröffentlichung des neuen Sachstandsberichts des Weltklimarats drängt Umweltministerin Schulze auf mehr Klimaschutz. Der Planet schwebe in Lebensgefahr.

"Meine Güte", dieses "Nachgeplapper" geht mir wirklich auf die Nerven. Normal kann das nicht sein! Also jetzt nicht das es mir auf die Nerven geht! Sondern...

Der Weltklimarat zeigt nach neuester Betrachtung, Folgen auf, die wir auch ohne wissenschaftliche Studien vor Jahren schon prognostizierten. Also, da stellt sich für mich die Frage, wozu benötigen wir eigentlich einen Weltklimarat. Könnte man sich diesen nicht ersparen!

Eigentlich hatte ich ja vor, den Sachstandsbericht des Weltklimarats hier niederzuschreiben. Aber für mich wirken die neuen Ergebnisse des Weltklimarats sehr dünn und von daher untauglich, diese weiter zu vermitteln. Ich finde, die Leute werden ohnehin schon genug (sorry) verkackeiert.

Claus Kleber hatte es heute in den ZDF-Nachrichten in einem Satz zusammen gefasst:

"Falsches getan und richtiges unterlassen"

Ich weiß, Wissenschaftler sind nicht für die Umsetzung verantwortlich, trotzdem, sie hätten vielleicht mehr Druck ausüben können.