Union-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat eine Image-Korrektur nötig

Eine Mammutaufgabe: Armin Laschet soll bis zur Bundestagswahl am 26.September coll gemacht werden.

"Laschet bei #Lanz ist wie die Wurzelbehandlung ohne Betäubung", twitterte ZDF-Satiriker Jan Böhmermann, nach einem katastrophalen Auftritt des CDU-Bundesvorsitzenden in der Talkshow Markus Lanz, Ende März. "Er stotterte, fand nicht die richtigen Worte und reagierte auf viele Fragen des Moderators wie ein paziges Kind",meint Jan Böhmermann.Die besagte Talkshow mit Markus Lanz, Deutschlands besten TV-Talker, wie es die Medien beschreiben, habe ich mir angeschaut und aufmerksam verfolgt, von daher kann ich die Einschätzung von Herrn Böhmermann nur unterstreichen.Tanit Koch (44), Ex- "BILD"-Chefin, erfahrene Journalistin und Kommunikationsexpertin hat in ihrem Leben schon einige Hürden gemeistert, heißt es. Nun soll sie das Image des Politikers aufpolieren.Quelle: GRAZIA, sowie eigene RechercheFoto: Pixabay (freie kommerzielle Nutzung)