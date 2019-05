Trübe Aussichten - Müssen wir den Gürtel noch enger schnallen

Müssen wir den Gürtel demnächst noch enger schnallen, wo sind eigentlich die Einnahmen der letzten fetten 10 Jahre geblieben?

124,3 Milliarden Euro, mit soviel weniger Steuereinnahmen rechnet Finanzminister Olaf Scholz bis zum Jahr 2023.Schuld an dem ist angeblich die eingetrübte Konjunktur, die die Einnahmen nicht mehr so stark wie erst noch im Herbst prognostiziert, ansteigen lassen.124,3 Milliarden weniger Staatseinnahmen, das bedeutet, Bund, Länder und Kommunen müssen bis zum Jahr 2023 mit weniger auskommen! Was das für den Bürger bedeutet, liegt natürlich auf der Hand und wie soll nun der große Nachholbedarf, den Deutschland schon seit einigen Jahren vor sich her schiebt, z.B bei der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz, Straßen- und Wohnungsbau, Klima und Umweltschutz... usw. bewältigt werden.Können wir da jetzt mit der Europäischen Union rechnen, also auf die Grundwerte der EU setzen, wie können die vielen Probleme nun gelöst werden?Jetzt wird auch noch diskutiert, was das für die Projekte der Bundesregierung bedeutet, für die das erwartete Steuergeld eigentlich schon verplant war. Man muss sich das mal vorstellen, hier werden Projekte angegangen, bzw. geplant mit Finanzmittel die noch gar nicht eingenommen bzw. geflossen sind. Sozusagen eine Planung auf blauem Dunst! Wahnsinn! Irgenwie klingt das für mich nicht glaubhaft!(Quelle zum Thema: ZDF text Nachrichten Do. 09.05.2019)