Subsidiärer Flüchtlingsschutz

30.01.2019 ZDF Text Nachrichten

Vermutete Terrorzelle: Polizeieinsatz im Norden dauert an.

Einsatzkräfte der Polizei haben ihren Einsatz gegen eine vermutete Terrorzelle in Meldorf im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein fortgesetzt. Vor der Wohnung von zwei der drei mutmaßlichen Islamisten standen Polizeiautos und schwarze Kleintransporter des Bundeskriminalamtes (BKA). Zu dem seien auch Spezialkräfte der GSG 9 im Einsatz. Beamte des BKA und der Bundespolizei hatten zuvor drei Männer aus dem Irak festgenommen. Sie sollten einen Terroranschlag in Deutschland geplant haben. Die drei in Schleswig-Holstein unter Terrorverdacht festgenommenen Iraker haben als anerkannte Flüchtlinge in Deutschland gelebt. Dies sagte der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA) Holger Münch.Die mutmaßlichen Islamisten, die den Ermittlungen zufolge einen Anschlag hierzulande planten, hätten subsidiären Flüchtlingsschutz genossen. Dieser greift ein, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können und im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht.(Quelle: ZDF - Text Nachrichten, Mittwoch 30.01.2019)Die Nachrichten überschlagen sich heute, hier ähnliches: