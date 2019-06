So sind sie, die Grünen - Oder was glauben Sie, wer hier noch die gelben Plastik-Tüten benutzt!

Ein Phänomen dabei ist, dass die Bevölkerungsgruppe mit Anhaftungen der Grünen, das Angebot der Stadt Wesel am wenigsten angenommen hat und weiterhin unbekümmert diese gelben Plastiktüten benutzt

Die Grünen, ein Volk, die für die Umwelt plädieren, sich mit alten Dieselfahrzeugen fortbewegen, sich das Gemüse verpackt in Plastik-Gefriertüten mit aller Regelmäßigkeit anliefern lassen, sich eine Auszeit bei Mac Donald's gönnen, um im Anschluss gestärkt für den Umweltschutz demonstrieren zu können. Das Unmöglichste fordern, vor Überheblichkeit nur so trotzt, lügt ohne rot zu werden, opportunistisch aggiert, ein Volk mit Scheinheitlichkeit ausgekleidet, von Umwelt und Klimaschutz die wenigste Ahnung hat. Gerade diese Gattung... Dabei sollte man doch erwarten können, dass gerade dieses Volk mit bestem Beispiel voran gehen sollte. So eine Art Vorbildmensch/funktion... Vorbildmensch - Eine Charaktereigenschaft die der hier beschriebenen Individuum bedauerlicherweise nicht nachzusagen ist.Weitere wissenswerte Informationen und Bildmaterial passend zum Beitrag finden Sie hier: https://www.myheimat.de/wesel/gedanken/umweltschut...