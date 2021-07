Schon gehört? - Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Gesundheitsminister Jeans Spahn werben für Impfung

Schon von diesem gemeinsamen Appell gehört?

Also ich nur zufällig und andere nur mit halben Ohr oder gar nicht, wie ich bisher feststellen konnte!

"Appell an die Bevölkerung"

Mit einem gemeinsamen Appell an die Bevölkerung habenBundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und Gesundheitsminister Jeans Spahn (beide CDU) am Dienstag den 13.07.2021 versucht der Corona-Impfkampagne wieder mehr Schwung zu geben, heißt es in verschiedenen Medienberichten.Also mit allem Respekt, aber man sollte nach jahrelanger Politikarbeit schon wissen wie und wann die Allgemeinheit der Bevölkerung zu erreichen ist, man muss auch kein Verhaltensforscher sein um zu wissen, dass ein auf diese Art und Weise gerichteter, nur von wenigen und mit Sicherheits ins Leere laufen wird.In Deutschland sind inzwischen 43 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Zugegeben, das ist schon mal bis hierhin gut, aber bei weitem nicht ausreichend. Das war sozusagen der erste Teil, der leichtere Teil, wie ich behaupte. Der Teil der Impfwilligen, der über 80-Jährigen, der Pfleger in stationären Einrichtungen, Altenheimbewohner, Mitarbeiter von Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste, der über 60 und 70-Jährigen usw...Ergo: Menschen, die relativ leicht erreichbar und impfwillig waren! Nun wird es aber schwieriger, der nächste Teil der Bevölkerung ist nicht so leicht erreichbar und impfwillig, darüber sollte man sich ernsthafte Gedanken machen und dringend angepasste Maßnahmen ergreifen!Schließlich müssten ca. 80 und mehr Prozent geimpft werden um eine Herdenimmunität zu erreichen, laut Experten-Meinung!