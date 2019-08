Private Ladestationen für Elektroautos

Die Installation privater E-Ladestationen für Elektroautos, soll erleichtert werden!





Zu Hause die eigene Tankstelle.

Medienberichten zufolge (dpa, sowie ZDF-Fernsehen) plant das Justizministerium dazu Änderungen im Wohneigentumsrecht. Justiz Staatssekretär Gerd Billen soll gesagt haben, dass es darum gehe, die Elektromobilität zu fördern. Dazu seien mehr private Ladestationen nötig. Nach Vorstellungen des Ministeriums soll jeder Wohneigentümer oder Mieter einen Anspruch darauf haben, eine Ladestation zu errichten. Bisher gibt es dafür noch hohe Hürden, diese Hürden sollen bis zum Jahresende abgeschafft werden, ein entsprechender Gesetzentwurf würde zur Zeit erarbeitet werden.Auf Anhieb hört, bzw. liest sich das erst einmal ganz einfach. Aber ich denke, dass es elektrotechnisch, wie auch baulich nicht immer ganz so einfach zu realisieren sein wird, es sei denn, es handelt sich um eine Wohn-Neubauanlage, in der die Installation einer oder mehrere Ladestationen, je nach Anzahl der Wohneinheiten von Anfang an, mit eingeplant werden kann. Faktoren, wie Fahrzeug-Akkukapazitäten, elektrische Leitungsquerschnitte, geeignete Park/Stellplätze, Frost und Wetterschutz, Sicherheitstechnische Aspekte, Stromzähler, Vorabsicherungen, Leitungswege usw., ja und vor allem die verbleibenden Kosten, also abzüglich der staatlichen Hilfe, für Anschaffung und Installation. Die Frage, die noch zu klären wäre, wie sieht es versicherungstechnisch aus, schließlich handelt es sich hier um eine Erweiterung der elektrischen Anlage, die vor Vandalismus wohl kaum geschützt werden kann.