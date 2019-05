Private Haushalte in Deutschland, zahlen für Strom einen hohen Preis.

Strom ist in Deutschland sehr teuer.

Private Haushalte in Deutschland zahlen in der Europäischen Union mit die höchsten Strompreise. (Quelle: ZDFtext Nachrichten Di. 21.05.2019)Unter Berufung der Statistikbehörde Eurostat heißt es weiter, dass wir in der Europäischen Union mit die höchsten Strompreise zahlen und dass der Strom nur in Dänemark noch teurer ist.Mehr als die Hälfte des Strompreises bestehe in Deutschland aus Steuern und Abgaben(54 Prozent). In Dänemark dem zufolge ähnlich, dort sollen es 64 Prozent sein.