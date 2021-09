Ostsee-Projekt: Bauen auf dem Meer

Bauen auf dem Meer - Wo zu wenig Bauplatz ist, wird Bauplatz geschaffen!





So machen es andere!

Warum schaffen wir eigentlich nichts mehr? Und wenn, warum vergeht bis zur Fertigstellung immer so viel Zeit. Nur ein Beispiel: Berliner Flughafen.Wir müssen ja nicht unbedingt die Nord- oder Ostsee bebauen, wo ja wahrscheinlich noch die Fliegerbomben aus den beiden Weltkriegen durchrosten, nein diese Möglichkeit scheint vergeben, hinzu noch die kreuzenden Pipeline's, Windräder, Wasserstofferzeugungsanlagen usw. Am Niederrhein, da wo viele Gewässer durch den Sand und Kiesabbau entstanden, da sehe ich Ausbaupotenzial. Seenlandschaften eingebettet in herrliche Landschaften, die Zugvögeln und andere Tiere Lebensräume bieten, warum kann nicht ein Teil von den neu geschaffenen Gewässern, für Wohnraum in Anspruch genommen werden. Künstliche Inseln, Bootshäuser, Hausboote, Häuser auf Stelzen usw. Es gibt so viele Möglichkeiten. Auch im kleineren Stil, für eine breite Masse erschwinglich.Vorreiter der künstlich erschaffenen Paradiese ist Dubai, mittlerweile ist die Insel "The Palm" dicht mit Hotels und Villen bebaut. Und nun! Ihr werden es nicht glauben - zieht Dänemark nach.

Ja wieder ist Dänemark in aller Munde!

Dänemark beendet die Corona-Pandemie, Dänemark strebt Integrationsmaßnahmen an und einiges mehr. Und nun willDänemark auch noch "zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen". Um die Hauptstadt Kopenhagen vor Hochwasser zu schützen, soll eine 3 km² große Insel vor der Küste aufgeschüttet werden - mit Wohnraum für 35.000 Menschen und eigener Metro-Anbindung!Respekt Dänemark! Wir sind zur Zeit beschäftigt, "nie gab es mehr zu tun", laut einem Wahlslogan der FDP, Urlaub, Wahlkampf, Wahlen, Postenverteilung, Nebenjob, Aussenpolitik, die Welt retten und so...,ich denke ihr seit informiert.