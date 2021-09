Nie gab es mehr zu tun! Wetten - Sie werden es nicht schaffen!

Der Deutsche Bundestag der Bundesrepublik Deutschland, vom deutschen Staatsbürgern gewählt, mittlerweile gibt es 709 Abgeordnete (davon 111 Überhang- und Ausgleichsmandate) und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht!Wenn das Wahlergebnis so ausfällt, wie es aktuelle Umfragen vorhersagen, dann droht uns ein Parlament mit 949 Abgeordneten! Wahnsinn, m.E. ein skandalöser Sachverhalt.Bisher lag ich mit meinen Vorhersagen immer richtig! Nur mit meinem Spürsinn, meiner Weitsicht, meiner Menschenkenntnis, meiner beruflichen Erfahrung im Verbund mit meinem Alter, der politischen Interesse und dem fundiertem Wissen, war es sogar ohne die Erstellung von Studien, ehrlich gesagt auch kinderleicht!Deshalb frage ich mich schon seit geraumer Zeit, warum man bisher nicht in der Lage war, unser Land aus der unumstrittenen Schieflage zu befreien. Oder sind dazu noch mehr Ministerien, noch mehr Abgeordnete, noch mehr Dienststellen und Dienstleister erforderlich?Kann mir das mal jemand erklären, woran es liegt? Ich finde, wenn wir ein Ministerium mehr bräuchten, dann bitte ein "Ministerium für Vernunft".Nun genug des Eigenlob's. Aber gut, damit habe ich auch kein Problem, ich weiß ja, dass es unsere "politischen Entscheider" Tag täglich nicht anders rüberbringen. Also, von daher ...So, jetzt zum eigentlichem Thema:

"Wetten - Sie werden es nicht schaffen"

Ich wette bezw. prognostiziere, dass sie es auch mit einer neuen Regierungsbelegung, egal auch, aus welchen Parteien sie besteht, sie es nicht schaffen werden:Die verabredeten Klimaziele einzuhalten!Ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen!Die Kinderarmut wesendlich einzudämmen!Die Altersarmut wesendlich einzudämmen!Die Staatsverschuldung nenneswert abzubauen!Die Beschäftigung wieder lohnenswert zu machen!Anreize für Beschäftigung, bezw. Beschäftigte zu schaffen!Die Infrastruktur der Zukunft anzupassen!Die Energie- und Verkehrspolitik im Griff zu bekommen!Freiräume für Kinder und Jugendliche zu schaffen!Das Schul- und Bildungssystem zu verbessern!Die Abwanderung von Fachkräften zu verhindern!Unternehmen wohlwollend anzulocken!Aufkäufe ausländischer Investoren deutscher Unternehmen zu verhindern!Die Flüchtlingskrise zu entschärfen!Die Zuwanderung zu regulieren!Die nötige Digitalisierung zeitgemäß anzupassen!Die Landvernichtung, mit einhergehender Versiegelung zu stoppen!Die Tierartenverdrängung oder deren Aussterben zu verhindern!Die Preisspirale zu bremsen!Die Entwicklungshilfe Nachhaltigkeit zu verschaffen!Die organisierte Kriminalität einzudämmen!Die Cyberkriminalität einzudämmen!Die illegale Beschäftigung zu reduzierenDie ..., usw. usw.