Nachhaltigkeit - Alles Bio oder was!

Klima und Umweltschutz fordert Tribut. Der Ökotripp nimmt unaufhörlich seinen Lauf - Erst Bio jetzt Nachhaltigkeit, ein neues Siegel nicht mehr weit!





Griechenland, Europa, die Dieselaffäre, Fahrverbote, Massentierhaltung, Flüchtlingspolitik und viele weitere uns bekannter Problematiken, alles kein Thema mehr. Jetzt geht es den Plastiken, den biologisch nicht abbaubaren Produkten, den Tuben, den Verpackungen von Beautyverpackungen, den Mikroplastiken an den Kragen, den synthetisch nicht biologisch abbaubaren Polymerpartikeln mit Größen bis zu fünf Millimetern.Nicht das sie jetzt denken, dass das von Seiten der Politik aus geschieht!Nein, die Politik hält sich wie in gewohnter Manier bedeckt, dreht sich im Kreis, fordert, debattiert und diskutiert bis zur Unerträglichkeit, ist mit sich selbst beschäftigt, dem Personalgerangel, den Wahlen und so weiter.Während über das Mikroplastik Verbot in der Europäischen Union aufwendig, kostenintensiv und umweltunfreundlich zugleich (Gipfeltreffen, Umweltkonferenzen verbunden mit Fluganreisen usw.) diskutiert wird, ergreifen immer mehr Hersteller sowie Konzerne die Eigeninitiative und verzichten freiwillig auf den vorgenannten Umweltsündern. Bringen leicht recycelbare Plastikenverpackungen auf den Markt. Bieten Nachfüllpacks, also Nachfüllsysteme an. Klären Verbraucher im Sinne der Eigenverantwortung zur Natur, natürlich auch im eigenen Interesse auf. Die eigenen Interessen sollten deshalb auch hier nicht unerwähnt bleiben. Schließlich entstehen in der Preisegestaltung neue Möglichkeiten um "Türen und Tore" weit zu öffnen.Anscheinend gilt hier auch das Wort: Nachhaltigkeit!